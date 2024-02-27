مخرج مسلسل المعلم رمضان 2024: نقدم دراما شعبية وتوليفة بين الكوميدي والأكشن

قال المخرج مرقس عادل، مخرج مسلسل المعلم، إنَّ فريق العمل الدرامي أوشكوا على الانتهاء بعد تصوير 80% من مشاهد المسلسل الذي يشارك فيه أكثر من 47 فنانا، والمسلسل به العديد من الشخصيات المتداخلة التي لها خط درامي.

المعلم ملحمة درامية شعبية

وأضاف «عادل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ العديد من القامات الكبيرة والنجوم يشاركون في ملحمة درامية شعبية والأحداث تشبهنا إلى حد كبير وتشبه ما يحدث في البيوت وهي معايشة يومية في خطوط درامية متشابكة بشكل جميل للغاية، والسرد مشوق للغاية.

المسلسل يشبه حياة المصريين

وتابع مخرج المسلسل: مسلسل المعلم توليفة من الدراما والأكشن والكوميدي والإثارة، وهو عبارة عن دراما شعبية وليست عشوائية؛ فشعبية بمعنى أنها تشبه حياة المصريين في بساطتها وتفاصيلها الجميلة والشعب المصري تغلب بتركيبته على العديد من الأحداث، داعيا أن يلقى العمل القبول من المشاهدين، والذي سيعرض حصريا في شهر رمضان على شاشة الحياة.