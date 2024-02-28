انهيار غير مسبوق للدولار.. خبير مصرفي يتوقع هبوطا حادا لسعره في السوق الموازية | عاجل

توقع وليد عادل، الخبير المصرفي، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ليصل إلى 45 جنيهاً في السوق الموازية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد دخول الدفعة الأولى من استثمارات مشروع تطوير رأس الحكمة إلى البنك المركزي المصري.

استمرار تراجع الدولار بالسوق الموازية

وأضاف «عادل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولار سيستمر في التراجع بعد ذلك من مستويات 45 جنيهاً حتى يصل إلى 38 جنيهاً بعد شهر من الآن، وذلك مع انتظار دخول دفعة ثانية من أموال استثمارات مشروع تطوير رأس الحكمة.

تراجع ملحوظ للدولار أمام الجنيه

وشهدت السوق الموازية تراجعا ملحوظا للدولار أمام الجنيه المصري، مع الإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، اليوم الأربعاء، عن دخول الدفعة الأولى من استثمارات مشروع رأس الحكمة إلى البنك المركزي المصري.