خالد الصاوي عن بطولته في مسلسل صدفة: فرصة كبيرة لي

كشف الفنان خالد الصاوي، عن تفاصيل بطولته في مسلسل صدفة، قائلا إن «صدفة» يعتبر فرصة كبيرة له، انتظرها منذ فترة ليست بقصيرة، نظرًا إلى قوة فكرة المسلسل، وضخامة الإنتاج والإخراج، بجانب انتقاء أفضل فناني مصر في هذا العمل.

مسلسل صدفة في رمضان 2024

وأضاف «الصاوي» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «قناة الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه يقوم بدور مصفف شعر له ماضي عجيب وحاضر أعجب، كما أن تفاعله مع الأحداث لا أحد يقدر على توقعه، مواصلا: «أنا مبسوط بجو العمل، ودوري المختلف في المسلسل، والشخص لو عنده طاقة لازم يستغلها أفضل استغلال ويوريها للناس، لأن الناس دايما لو بتحب ممثل بتحتاج منه يعمل أدوار مختلفة».

صدفة مع فناني ذو خبرة فنية

تابع أن العمل مع فناني ذو خبرة فنية وحياتية كبيرة، في مجال الفن والسينما والدراما، يجعل ردود أفعال المشاهدين إيجابية في معظم الوقت، موضحا: «العمل لما بيكون مع فنانين كبار بيخليك متطمن أن العمل إن شاء الله هينجح، والعمل ده متميز بوجود زملاء عمل كبار، بجانب المخرج الكبير سامح عبدالعزيز».