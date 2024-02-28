مؤلف مسلسل صدفة: العمل يميل للكوميديا.. ونقدم 10 وجوه فنية شابة

كشف المؤلف أيمن سلامة، مؤلف مسلسل «صدفة» المقرر عرضه في رمضان 2024 على شاشة «الحياة»، عن تفاصيل المسلسل الذي يضم كوكبة من النجوم، موضحًا أنه لم يتم الانتهاء من التصوير، وهو مكون من 30 حلقة، وجرى تصوير عدد كبير من المشاهد.

العمل يركز على فئة الشباب والمراهقين

أوضح «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن المسلسل يركز على الشباب والمراهقين، وهي قضية مهمة جدًا؛ لأن هذه الفئة العمرية يحتاج التركيز عليها في ظل توغل السوشيال ميديا، في حياة الشباب، واهتمام الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المشاكل أمام الشباب تغيرت، ودخلت العديد من الأفكار المستوردة، سيتم مناقشتها في العمل.

نضخ دماء جديدة في وريد الفن

ونوه بأن العمل يقدم وجوه جديدة، وضخ دماء جديدة في وريد الفن المصري بـ10 شباب، سيكون مستقبل الفن المصري، مؤكدًا أن المسلسل يناقش مواضيع وقضايا الشباب بشكل كبير وقوي، وهذا العمل يميل إلى الكوميديا، وشخصية «صدفة» يتم تقديمها بشكل مختلف، وهو دور جديد على الفنانة ريهام حجاج.