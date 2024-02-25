ياسر عزت يكشف عن بدايته في مسلسل «العائلة»: صدفة حوّلت مسار حياتي

قال الفنان ياسر عزت، إن بدايته كانت من خلال مشاركته في مسلسل «العائلة» مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ، بينما كان لا يزال طالبًا بالمعهد في الفرقة الأولى.

ياسر عزت في مسلسل العائلة

ظهر «عزت» في العمل الدرامي بدور «رأفت»، الذي كان يتطلب وجهًا جديدًا، «وكان الدور من نصيبي وعملته».

وأضاف عزت، في حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبد العزيز، أن مسلسل العائلة شارك فيه باقة من نجوم الدراما والسينما القديرين، قائلاً: «نجوم مثل الفنانة ليلى علوي والنجم الراحل محمود مرسي، ليظل العمل في ذاكرة المصريين».

صدفة سعيدة قادت ياسر عزت من المعهد إلى مسلسل العائلة

وتابع الفنان ياسر عزت: «كان أحد زملائي في المعهد هو ابن المخرج إسماعيل عبد الحافظ، وكنا نذاكر معًا طوال الوقت، وفي إحدى المرات كنا نجلس بمكتبه، ولأنه يعرف أني في ذلك الوقت كنت أؤدي أدوارًا صغيرة للهواة، فاقترح أمام ابنه دور رأفت وأوضح أنه يحتاج لوجه جديد.. لأجد محمد ابنه يشير إليّ: ياسر أهه».

واستطرد: «فجأة وجدت نفسي معي ورق سيناريو المسلسل، وأنا أجلس ذاكرًا.. لم أتردد بالتأكيد أمام هذه الفرصة، فالورق للكاتب وحيد حامد والعمل بطولة الفنان محمود مرسي، وكانت أحلى صدفة حصلت لي».