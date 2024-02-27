هل تؤثر مشكلات المدرسين الشخصية على الطلاب؟.. من وحي مسلسل صدفة في رمضان

تقدم ريهام حجاج خلال سباق دراما رمضان المقبل، مسلسل صدفة التي تلعب خلاله دور البطولة، إذ تؤدي دور مدرسة تاريخ تتعرض لكثير من الصراعات والمشكلات في حياتها الشخصية، وتشعر خلال الأحداث أنها بلا هدف، في إطار اجتماعي شيق ممزوج بالكوميديا بين حياتها خارج المدرسة وداخلها مع الطلاب، بحسب ما أظهره البرومو التشويقي.

هل تؤثر المشكلات الشخصية على عمل المدرسيين؟

من المعروف أن شخصية المعلم تنعكس على طبيعة عمله ومهنته، فهل تؤثر المشكلات الخاصة والصراعات النفسية التي يواجهها خارج العمل وفي حياته الشخصية بالسلب على أداء وظيفته ومن ثم الطلاب؟ إجابة السؤال تكشفها داليا كمال استشاري التربية والأرشاد الأسري، موضحة مدى تأثير مشكلات المدرسين الشخصية على عملهم من وحي مسلسل صدفة الذي يعرض في رمضان 2024.

تقول داليا لـ«الوطن»، إن المشكلات التي يمر بها المدرسين في حياتهم الشخصية من الممكن أن يكون لها تأثير على أداء عملهم، وعلى الطلبة بشكل خاص، حال كان المدرس يصطحب مشكلاته داخل الفصل الدراسي، ويفرغ مشاعر الغضب تجاههم، أو يتقاعص عن الشرح بناء على ما يمر به من ضغط نفسي، أو التفكير في مشكلاته الشخصية طوال الوقت.

نصيحة لتجنب تأثير المشكلات على العمل

رغم ذلك توجد شريحة كبيرة من المدرسين، يجيدون الفصل بين حياتهم العملية والشخصية ولا يصطحبون مشكلاتهم معهم، والبعض عندما يعاني من التوتر في علاقاته الشخصية، ينعكس ذلك على إدارة الفصل الدراسي بشكل كبير، فمن الضروري في هذه الحالة أن يتمتع المدرسين بتوازن صحي بين عملهم وحياتهم الشخصية، ويطلبون الدعم المقربين حال الحاجة للحفاظ أدائهم الوظيفي، أو الاستعانة بطبيب نفسي لتوجيههم .