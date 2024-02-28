عضو بـ«الشيوخ»: مصر رائدة في احتواء ذوي الهمم.. والسيسي «أب» للجميع

وجهت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المتواصل لذوي الهمم، مضيفة أن الرئيس السيسي قدم لـ«قادرون باختلاف» ما لم يقدم رئيس آخر، وهو أب لجميع المصريين.

الإنسانية جزء أصيل من مجتمعنا

وقالت خطاب خلال تصريحات للمحرررين البرلمانيين اليوم، إن الإنسانية والرحمة جزء أصيل من مجتمعنا، والقيادة السياسية لن تستثنى أي فصيل في الدولة من اهتماماتها، بل هناك اهتمام واضح بجميع المواطنين في وقت كان هناك تهميش واضح لهم، مشيرة إلى حرص الرئيس على الاهتمام والدعم المتواصل الكبير لكل الفئات، خاصة قادرون باختلاف.

وأشادت بتصريحات الرئيس وحديثه مع الأطفال خلال الاحتفالية، موضحة ان هذا اليوم وما نشاهده من فاعليات وفرحة الأطفال نعيش عليه طوال السنة بفرحة وسعادة.

مصر رائدة في احتواء ذوي الهمم

وشددت خطاب على أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في احتواء ذوي الهمم وإعطائهم حقوقهم، والدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت دورا كبيرا في دمجهم في المجتمع.