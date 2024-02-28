إمساكية رمضان 2024 في دهب.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

كشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن إمساكية رمضان 2024 في دهب، والتي توضح تفاصيل موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، إذ تفصلنا أيام قليلة فقط على انطلاق شهر الصوم، فيما أشارت دار الإفتاء في بيان لها إلى استطلاع هلال رمضان 2024 يوم 10 مارس المُقبل لتأكيد أول أيام الصوم رسميًا.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل إمساكية رمضان 2024 في دهب، متضمنًا موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم وذلك طوال أيام شهر رمضان المبارك 2024 بحسب التوقيت المحلي لمدينة دهب.

موعد شهر رمضان 2024

وأعلنت دار الإفتاء في بيان لها، إنّه سيجرى استطلاع هلال رمضان في آخر أيام شهر شعبان المبارك، والموافق الأحد 10 مارس لتحديد إذا كان الاثنين 11 المتمم لشهر شعبان، أم سيكون أول أيام رمضان، بينما من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2024 هو الاثنين 11 مارس، وفقًا للحسابات الجيولوجية والفلكية.

موعد الإفطار والسحور

وذكرت إمساكية رمضان 2024 دهب، موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان إذ من المقرر أن تكون كالآتي:

- عدد ساعات الصوم أول أيام رمضان 2024 في دهب.. 13:37 ساعة.

- موعد السحور أول أيام رمضان 2024 في دهب.. 2:11 بعد منتصف الليل.

- موعد الإمساك أول أيام رمضان 2024 في دهب.. 4:11 فجرًا.

- موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2024 في دهب.. 4:31 فجرًا.

- موعد الشروق أول أيام رمضان 2024 في دهب.. 5:56 صباحًا.

- موعد أذان الظهر أول أيام رمضان 2024 في دهب.. 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر أول أيام رمضان 2024 في دهب.. 3:16 مساءً.

- موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2024 في دهب.. 5:48 مساءً.

- موعد أذان العشاء أول أيام رمضان 2024 في دهب.. 7:04 مساءً.

إمساكية رمضان 2024 دهب

وفيما يخص إمساكية رمضان 2024 دهب طوال أيام شهر رمضان 2024 فإنّها تكون كالآتي:

موعد عيد الفطر 2024

ويأتي موعد عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء 10 أبريل 2024، إذ تكون صلاة عيد الفطر في دهب الساعة 5:48 فجرًا.