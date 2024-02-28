مسابقة الـ30 ألف معلم.. إليك رابط الاستعلام عن الاختبارات

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، التجهيز لإجراء اختبارات المرشحين لمسابقة 30 ألف معلم، والتي بدأ التقديم للمرحلة الأولى منها خلال الفترة من 18 يناير إلى 15 فبراير.

مسابقة الـ30 ألف معلم.. المرحلة الأولى

وشملت المرحلة الأولى من مسابقة الـ30 ألف معلم، الإعلان الوظيفي لـ11 ألفا و144 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن يستأنف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، التجهيز للمرحلة الثانية من مسابقة الـ30 ألف معلم، والتي تستهدف الإعلان عن وظائف تتضمن 18 ألفا و886 وظيفة معلم مساعد مادة، وذلك بحسب بيان الحكومة.

الاستعلام عن موقف شغل وظائف معلم مساعد

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن كل التفاصيل عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد «معلم فصل» للعام الثالث، وذلك في 8 محافظات، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، في مسابقة 30 ألف معلم، وذلك من هنـــــــــــــــــــــــــا

وكان جهاز«التنظيم والإدارة» قد أعلن أن اختبارات مسابقة 30 ألف معلم، سيتم إجراؤها في المواعيد التي سيتم تحديدها، بمركز الإدارة العامة، ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك لضمان تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف

من جانبها حددت وزارة التربية والتعليم الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف وهي:

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها.

- الحد الأدنى لتقدير المتقدم مقبول.

- الحصول على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية.

- اجتياز الكشف الطبي.

- ضرورة أن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة.

- لا يزيد عُمر المتقدم عن 40 عامًا.

- اجتياز تحليل المخدرات لمن نجحوا في الامتحانات.

المستندات المطلوبة للوظيفة

- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

- الخدمة العامة للإناث.

- تكون المستندات أصلية ملونه بصيغة «JPG».

- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- إيصال الإيداع البنكي.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.