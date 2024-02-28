رجاء الجداوي الحاضر الغائب في احتفاليات قادرون باختلاف.. كيف أبكت السيسي؟

منذ انطلاق «قادرون باختلاف»، قبل 5 سنوات، اتخذت الفنانة رجاء الجداوي على عاتقها دور الراوي، فكانت صوتًا يصدح بقصص ذوي الهمم وإنجازاتهم، ورمزًا للإلهام والتحدي، ورغم رحيلها عام 2020، لم تغب عن الاحتفالية في نسختها الخامسة، التي تنطلق نسختها الحالية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رجاء الجدواي في قادرون باختلاف 5

انطلق صوت رجاء الجداوي في «البرومو» الافتتاحي للاحتفالية في نسختها، لتخلد ذكراها وتُلهم الحاضرين، بصوتها الرخيم المميز، فقد كان حضور الفنانة الراحلة في إحدى نسخ احتفالية قادرون باختلاف مميزًا، بعد أن ألقت كلمات مؤثرة خطفت قلوب الجميع، وأبكت الرئيس السيسي خلال الاحتفالية.. فماذا قالت حينها؟

قبل 5 سنوات، وتحديدًا في النسخة الثانية للاحتفالية، لم تتردد الراحلة رجاء الجداوي، في تلبية دعوة المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، للمشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف»، ولشدة حماسها قررت حضور لمدة يومين متواصلين، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إيمانًا منها بأهمية دعم ذوي الهمم وإبراز قدراتهم والمشاركة في هذه الفعالية المؤثرة.

رجاء الجداوي: جئت لأنني أحبهم

«لم آت احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة من أجل عرض الأزياء، بل جئت لأنني أحبهم، وأنت يا رئيس تحبهم، والعالم كله يحبهم، نريدُ جميعًا أن نقف جنبهم ونحتويهم».. كلمات ألقتها رجاء الجداوي أثناء الاحتفالية، ألقت الجداوي كلمةً مؤثرةً هزت مشاعر الحاضرين، بما فيهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أثنى الرئيس السيسي على الفنانة القديرة ومجهودها ولباقتها وأناقتها المعتادة، قائلًا: «يا أستاذة رجاء، أنا أشكركِ جدًا، ربنا يمنحك الصحة، ستظلين طوال عمرك شيك جدًا، ليس في اللبس فقط، بل في كل شيء».

كان حضور رجاء الجداوي في «قادرون باختلاف» رمزًا للإلهام والتحدي، ورسالة قوية تؤكد أهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع، باعتبارها فنانة عظيمة إلى جانب مشاركاتها الإنسانية، لتترك بصمة قوية في قلوب الجميع.

وبعد الاحتفالية أكدت رجاء الجداوي لـ«الوطن» أنها سعيدة بالمشاركة في الاحتفالية، مؤكدة تواجدها منذ الدقائق الأولى من صباح يوم الاحتفالية من أجل التجهيز لكلمتها التي ستلقيها ضمن الفقرات المختلفة، في حضور الرئيس السيسي.

واعتبرت الجداوي إشادة الرئيس السيسي، بمثابة الحصول على أعلى الأوسمة، إلى جانب أنها كانت دفعة قوية جعلتها على أتم استعداد لحضور أي احتفالات أو فعاليات تطوعية.