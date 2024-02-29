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دراما المتحدة

مواعيد قطارات «شبين الكوم - القاهرة» في شهر رمضان بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
05:59 ص | الخميس 29 فبراير 2024
قطار المنوفية المحسن

قطار المنوفية المحسن

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن مواعيد قطارات «شبين الكوم - القاهرة» في شهر رمضان بمحافظة المنوفية، والذي يخدم عدد كبير من المسافرين ويمر بأربعة محافظات مختلفة وهي: الغربية والمنوفية والقليوبية والقاهرة.

مواعيد بداية القطارات

وأشارت الهيئة، إلى أن مواعيد قطارات «شبين الكوم - القاهرة» تبدأ من الساعة 5:28 صباحا وآخرها الساعة 9:46 صباحا، ويوجد 15 قطار على مدار اليوم منهم قطارين روسي، بالإضافة إلى وجود عدد من القطارات الأخرى تمر من شبين الكوم ولكن لا تصل إلى القاهرة.

مواعيد قطارات «شبين الكوم - القاهرة»

القطار رقم 1190 مكيف روسي.. شبين الكوم 5:28 ص يصل القاهرة 7:35 ص

القطار رقم 534 محسن.. شبين الكوم 5:58 ص يصل القاهرة 8:45 ص

القطار رقم 540 محسن.. شبين الكوم 7:41 ص يصل القاهرة 10:05 ص

القطار رقم 122 محسن.. شبين الكوم 7:57 ص يصل القاهرة 10:30 ص

القطار رقم 124 محسن.. شبين الكوم 8:55 ص يصل القاهرة 11:05 ص

القطار رقم 544 محسن.. شبين الكوم 10:37 ص يصل القاهرة 1:00 م

القطار رقم 562 محسن.. شبين الكوم 12:22 م يصل القاهرة 3:00 م

القطار رقم 546 محسن.. شبين الكوم 2:06 م يصل القاهرة 5:05 م 

القطار رقم 548 محسن.. شبين الكوم 3:25 م يصل القاهرة 6:00 م

القطار رقم 550 محسن.. شبين الكوم 4:19 م يصل القاهرة 6:55 م

القطار رقم 552 محسن.. شبين الكوم 4:51 م يصل القاهرة 7:30 م

القطار رقم 554 محسن.. شبين الكوم 6:02 م يصل القاهرة 8:30 م

القطار رقم 556 محسن.. شبين الكوم 7:17 م يصل القاهرة 9:55 م

القطار رقم 118 روسي.. شبين الكوم 8:10 م يصل القاهرة 10:20 م

القطار رقم 558 محسن.. شبين الكوم 9:46 م يصل القاهرة 12:10 ص.

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