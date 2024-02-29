كاتب صحفي: السويد تسعى للانضمام إلى الناتو خوفا من تهور روسيا

قال مهند أبو زيتون، الكاتب الصحفي، إن انضمام السويد لحلف الناتو يُعتبر تحولًا في استراتيجيتها، حيث كانت دولة مسالمة لمدة 200 عام، وأصبحت دولة عدوانية في حلف عسكري كالناتو، مشيرًا إلى أنها انضمت إلى الحلف بسبب خوفها من التدخل الروسي في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، ويرى السويديون التحرشات السابقة من روسيا في بحر البلطيق.

وأضاف أبو زيتون، خلال مداخلته على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه ظهرت تصريحات من الإعلام الروسي حول طرق أو وسائل احتلال جزيرة جوتلاند المهمة استراتيجيًا في بحر البلطيق، مؤكدًا أن هناك تخوفات من السويد بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا ما دفع النخبة الاشتراكية الديمقراطية وكتل اليسار باستثناء حزب اليسار إلى تأييد الانضمام للحلف.

هدف السويديين من الانضمام للناتو

واستكمل: «هدف السويديين من الانضمام إلى الحلف هو تأمين الدولة من تهور بوتين، واستخدم في السويد مؤخرًا لفظ الاستعداد للحرب، وهذا كان جديدًا على المجتمع، وقامت بعض الصحف باستخدام لفظ عسكرة وعي المواطنين».