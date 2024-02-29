«زي العروس السيوي» بمعرض «ديارنا».. مطرز بالحرير وترتديه 7 أيام

موروث ثقافي ضخم، يحتفظ به أهالي سيوة، اعتزازا بثقافتهم التي ينقلونها حيثما يكونون، يعبرون عنها في منتجاتهم من الأقمشة القائمة بالأساس على الحرير، حيث يتقنها أهالي المنطقة ويتوارثونها «أبا عن جدا»، تُصنع يدويا بدقة فائقة، تُرتدى في أهم المناسبات وهي الأفراح ليكون زي العروسة السيوي واحد من أهم المعروضات في معرض «ديارنا للحرف التراثية» في نسخته الـ66.

المشغولات السيوية كالهاند ميد والشيلان والعباءات

يهتم أبناء سيوة ومنهم عبدالرحمن محمد عثمان، أحد العارضين بالمشغولات السيوية كالهاند ميد والشيلان والعباءات وصابون زيت الزيتون، حيث تُغزل الشيلان يدوياً من القطن بنسبة 100% وتُطرز بالحرير، فتحمل المنتجات الحروف الأمازيغية: «نحتفظ بها كموروث ثقافي ونستخدمها في كل التصميمات سواء الشيلان أو الشنط».

ضمن المنتجات المعروضة بـ ديارنا، بحسب ما وضحه عبدالرحمن محمد، في فيديو منشور على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي عبر «فيسبوك»، الزي السيوي الذي ترتديه العرس «يوم الصباحية» مكون من فستان وشال مطرز بالحرير يدوياً وبمطلون، أي ثلاثة قطع ترتديهم العروس لمدة سبعة أيام.

الفستان الأبيض

لم يكن تصميم هذه المنتجات سهلا، بحسب «عبدالرحمن»، بل يستغرق الفستان الأبيض مدة ثلاثة شهور في التطريز غير الشال والبنطلون: «يعني لبس العروسة ياخد خمس شهور تطريز»، لافتاً إلى إنتاج البطاطين الصوف.