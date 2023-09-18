5 معلومات عن فيلم «الفستان الأبيض» بطولة ياسيمن رئيس

تقوم الفنانة ياسمين رئيس، بتصوير مشاهدها في فيلمها السينمائي الجديد والذي يحمل اسم الفستان الأبيض، وتقوم حاليًا بالعمل عليه، أملًا في سرعة الانتهاء منه قريبًا، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي، والذي يأتي بعد نجاح فيلم أنا لحبيبي الذي عرض في العام الجاري، وشاركها البطولة كريم فهمي.

وكانت أسرة فيلم الفستان الأبيض، قد فاجأت ياسمين رئيس بالاحتفال بعيد ميلادها خلال تواجدها في لوكيشن التصوير، وقاموا بإحضار تورتة مزينة بصورتها، والتعبير لها عن أمنياتهم لها بالتوفيق في حياتها ونجاح فيلمها الجديد.

رحلة عروس عن فستان أبيض ليلة الزفاف

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم الفستان الأبيض الذي يتم تصويره في الوقت الحالي، وذلك من خلال السطور التالية:

- الفيلم بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، تأليف وإخراج جيلان عوف.

- تدور قصة الفيلم في إطار إنساني.

ياسمين رئيس فتاة فقيرة في فيلم الفستان الأبيض

- تنطلق الأحداث من خلال صديقتان، تستعد إحداهما للزواج، وتنتميان لأسرة فقيرة، ويوم حفل الزفاف تتفاجئ العروس بحدوث تلف بالفستان، لتبدأ رحلة البحث عن فستان أبيض.

- تم تداول صور للفنانة ياسمين رئيس وهى داخل توك توك، خلال استعدادها لتصوير أحد المشاهد، وهى تتناول وجبة سريعة، وتشير ملابسها لانتماءها لأسرة فقيرة بالفيلم.

- لم تكشف الجهة المنتجة عن موعد طرح فيلم الفستان الأبيض بالسينما إذا كان في موسم شتاء 2023 أو بعد ذلك.