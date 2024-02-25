دار الأوبرا تنظم احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة في ذكرى رحيل أم كلثوم

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، في ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على المسرح الكبير.

احتفالية في ذكرى رحيل أم كلثوم

ويتضمن البرنامج باقة من أجمل أعمال كوكب الشرق، منها «أمل حياتي»، و«الأطلال»، و«حيرت قلبي»، و«فكروني»، إلى جانب موسيقى «إلى سيدتي»، أداء رحاب عمر وحنان الخولي وصابرين النجيلي وأسماء كمال.

الجدير بالذكر، أن دار الأوبرا أعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير الجاري، بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم، بهدف نشر وتقديم التراث الغنائي الضخم لسيدة الغناء العربي، ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية.