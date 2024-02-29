أسبوع الانهيار الكبير.. كم خسر سعر الدولار في السوق الموازية خلال 7 أيام؟

تعرضت السوق الموازية لسعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى ضربة موجعة، خلال آخر 7 أيام.

انهيار الدولار في السوق الموازية

وانهار الدولار في السوق الموازية، من مستويات 70 جنيهًا إلى مستوى 50 جنيهًا، ليتراوح سعره في السوق الموازية الآن ما بين 47 - 48 جنيهًا، وفقًا لخبراء اقتصاد.

الدولار يخسر نحو 32% من قيمته

وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الدولار خسر نحو 32% من قيمته في السوق الموازية، في أسبوع تقريبًا وتحديدًا منذ يوم الجمعة 23 فبراير 2024.

خسائر المضاربين على الدولار

وتابع «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المضاربين على الدولار في السوق الموازية، أصيبوا بخيبة أمل بعد أن خسر الدولار أكثر من 20 جنيهًا، وبعد ساعات قليلة من توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

دخول الدفعة الأولى من صفقة رأس الخيمة

ويتوقع وليد عادل، الخبير المصرفي، أن يصل الدولار خلال الأيام المقبلة إلى 45 جنيهًا في السوق الموازية، وخلال شهر قد يصل إلى 38 جنيها.