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دراما المتحدة

إيمان عبدالغني: أحببت أغاني أم كلثوم منذ طفولتي

كتب:

عمرو هلال
03:48 ص | الخميس 29 فبراير 2024
الفنانة إيمان عبدالغني

الفنانة إيمان عبدالغني

تحدثت الفنانة إيمان عبد الغني عن تجربتها وكواليس غنائها في حفل «100 سنة أم كلثوم» في المتحف المصري الكبير، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالأداء في هذا المكان التاريخي، لافتة إلى أن اختيار المتحف مكانا للحفل كان موفقًا وخيارا مثاليًا.

 

وشددت «عبدالغني»، خلال حوارها مع الإعلامية جاسمين طه زكي، في سهرة خاصة مع نجوم حفل مئوية أم كلثوم من داخل المتحف المصري الكبير، عرضتها شاشة «دي أم سي» على أن أم كلثوم هي جزء كبير ومهم في تاريخ مصر، وتشعر بالفخر والسعادة لمشاركتها في هذا الحدث التاريخي.

 بداية حب إيمان عبدالغني لأم كلثوم:

وأشارت إلى أنها تتمنى أن يصل هذا الحفل للعالم للتعرف على المكان والمتحف المصري الكبير، متابعة: «بدأت حياتي بحب أم كلثوم ولم أسمع غيرها لحد سن 18 عامًا، عشقي لأم كلثوم خلاني مشوفش غيرها.. بدأ حبي لها من سن الـ4 سنوات».

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