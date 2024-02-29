باحث سياسي: زيارة البرهان إلى مصر هدفها التشاور الدائم والدعم لمواجهة الأزمات

علق مجدي عبد العزيز، الكاتب والباحث السياسي السوداني، على زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر، قائلا إنّ مصر بالنسبة للسودان ليست كأي دولة، حيث استقبلت آلاف السودانيين بعد الحرب في السودان.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه الزيارة طبيعية، وقد تحدث في أي وقت من البرهان إلى القاهرة أو من المسؤولين في مصر إلى السودان، في إطار التشاور الدائم خاصة في ظل أزمة الحرب.

الزيارة تأتي تطورات الازمة السودانية

ولفت إلى أنّ الزيارة تأتي في ظل تطورات الأزمة السودانية ومشهد الحرب في إطار التشاور الدائم، وهذا السند الكبير الذي تجده الدولة السودانية من مصر لاستقرارها وسلامة أراضيها وتحقيق الأمن.

العلاقات المصرية السودانية محط الأنظار دائما

وأشار إلى أنّ زيارة البرهان تأتي في ظل تبادل العلاقات الثنائية، إذ إنها محط النظر دوما في كل الظروف، خاصة في زمن الحرب لأن العلاقات بين البلدين في محيط الأمن الإقليمي والتعاون المفترض أن يكون بين السودان ومصر وتطويره حتى في مسألة ما بعد وبرامج إعادة الإعمار والاستقرار للسودان، وتوحيد كل المواقف تجاه كل القضايا.