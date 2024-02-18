«سلامة الغذاء»: البطاطس على رأس قائمة الخضروات المصرية المصدرة إلى الخارج

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي السابع لعام 2024، موضحًا أنّ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات في الهيئة 5820 رسالة بنحو 240 ألف طن لـ1625 شركة مصدرة، تنوعت بين 440 صنفا من الخضروات والفواكه الطازجة والمنتجات الغذائية المتنوعة.

البطاطس تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 36 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 68 صنف بنحو 77 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنفا بنحو 90 ألف طن.

ومثلت السعودية وليبيا وإيطاليا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 152 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1025 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 93 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 840 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1715 رسالة بنحو 288 ألف طن لـ640 شركة مستوردة، تنوعت بين 150 صنفا من القمح والفول والزيوت المتنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أستراليا، أوكرانيا، أمريكا وماليزيا.

عدد الرسائل الغذائية الواردة

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 520 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 340 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.