5 معلومات عن غفران محمد بطلة مسلسل محارب.. تألقت في الغناء واحترفت التمثيل

برعت الفنانة غفران محمد، في تقديم أدوار تمثيلية مختلفة، بعدما بدأت مشوارها بالغناء، لكن يبدو أن التمثيل كان الأكثر جاذبية بالنسبة للجمهور، بعد ظهورها لأول مرة في مسلسل الأب الروحي، ونجاحها في تقديم أكثر من شخصية، لتعود في رمضان المقبل، من خلال المشاركة في مسلسل محارب، لتلفت الأنظار مجددا من خلال طرح البرومو التشويقي للعمل وبوستراته.

5 معلومات عن الفنانة غفران محمد

نستعرض أبرز 5 معلومات عن غفران محمد، بحسب صفحتها على «فيسبوك»، ولقاءات تليفزيونية لها:

- نشأت في محافظة الإسكندرية.

- تبلغ من العمر 32 عامًا.

- بدأت مشوارها الفني بالغناء قبل أن تتجه إلى التمثيل.

- أول عمل درامي لها مسلسل الأب الروحي، بترشيح من المخرج تامر حمزة.

- يتابعها مليون و500 ألف شخص عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

تؤدي غفران، دور شقيقة الفنان حسن الرداد، خلال أحداث مسلسل محارب، وتدور قصته حول شاب يدعى «عزيز»، جاء مع أسرته من الصعيد إلى القاهرة، لكنه فقد والده ليضطر للعمل ليلًا ونهارًا، للإنفاق على شقيقته ووالدته، ويكتشف سرًا يغير الأحداث.

فريق عمل مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، ويشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم، ناهد السباعي، ماجد المصري، أحمد زاهر، نرمين الفقي، عفاف شعيب، منة فضالي، تامر عبد المنعم، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، وغفران محمد، إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد سيد بشير.

دور غفران محمد بمسلسل الأب الروحي

رشحت غفران محمد لأول مرة، للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، عن طريق المخرج تامر حمزة، وأدت دور فتاة تتعرض لظروف صعبة، خاصة بعد مرض شقيقتها، وبعد نجاح الفنانة الشابة في أداء الدور، قررت التخلي عن الغناء، رغم طرحها أغنية «بتحلوي»، التي نالت ردود إيجابية من الجماهير.

نجاح غفران محمد في مسلسل الاختيار

قدمت غفران محمد دور زوجة الشهيد الضابط أحمد سمير الكبير، في مسلسل الاختيار، واستشهد خلال عمليات القبض على بعض المجرمين، وشاركت أيضًا في مسلسل «سوق الكانتو»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، من بطولة الفنان أمير كرارة، والفنانة مي عز الدين.