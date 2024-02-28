نجوم الفن في عزاء الراحل فادي إبراهيم (فيديو)

لليوم الثاني على التوالي، يواصل نجوم الفن حرصهم على تقديم واجب العزاء في الفنان اللبناني الراحل فادي إبراهيم، والذي رحل عن عالمنا منذ يومين عن عمر ناهز 68 عامًا، متأثرًا بأزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا وتسببت في بتر ساقه، واستلزم الأمر دخوله إلى وحدة العناية المركزة لعدة أيام، وبعدها أعلن نقيب الممثلين اللبنانيين، نعمة بدوي، عن وفاته، بعد أن توقفت إحدى كليتيه عن العمل نهائيًا.

أبرز الحاضرين باليوم الثاني لـ عزاء فادي إبراهيم

وكان من أبرز الحضور لليوم الثاني لعزاء الراحل فادي إبراهيم في بيروت كل من سيرين عبدالنور والتي عانقت يوسف الخال بشدة حزنًا على رحيل فادي المفاجئ، إلى جانب كل من طلال مارديني، نيشان، وعدد آخر كبير من الفنانين.

أعمال مصرية شارك بها الفنان الراحل فادي إبراهيم

وشارك الفنان الراحل فادي إبراهيم بعدة أعمال مصرية، من بينها مسلسل فرقة ناجي عطا الله مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل الزيبق مع الفنان كريم عبدالعزيز، ومسلسل تحت الأرض مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل العائدون مع الفنان أحمد عز، إلي جانب عدد آخر كبير من الأعمال الفنية التي تميز خلالها.