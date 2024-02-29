«شباب الإسكندرية» تنظم ورش عمل ومسابقات استعدادا لشهر رمضان

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ المديرية تنظم ورش عمل لزينة رمضان بمراكز الشباب في المحافظة الساحلية، من خلال إلادارة العامة للشباب، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.

رفع كفاءة الشباب

وأشارت إلى أنّ هذه الورش تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشروعات صغيرة تساهم في حياه أفضل، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

مسابقة فضل رمضان

وأضافت أن من ضمن الأنشطة التي تقدمها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، من خلال مركز شباب السيوف برئاسة عادل محمود خورشيد، رئيس مجلس الإدارة وكمال الدين حسنين مدير المركز، تنظيم مسابقة عن فضل شهر رمضان وأحكام صيامه، وذلك ضمن خطة النشاط الثقافي للمركز.

يأتي هذا من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على أداء مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية واكتشاف المواهب الرياضية.