خبير اقتصادي: 14.4 مليار دولار إيرادات قطاع السياحة خلال 2023

قال الدكتور حسام هزاع، خبير اقتصادي، إنَّ قطاع السياحة في مصر شهد إقبالا كبيرا من الوفود السياحية خلال الربع الأخير من 2023، ليصل عددهم إلى 3,6 ملايين، فيما كان مخطط الوصول بأعداد السائحين إلى 4 ملايين و200 ألف سائح لنفس الفترة.

وأضاف في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية يارا مجدي، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ قطاع السياحة حقق نموا بنسبة 8% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من 2023، ولكنه أقل من المستهدف، مشيرا إلى تأثير التوترات في المنطقة وحرب غزة على أعداد الوفود السياحية.

14,4 مليار دولار.. إيرادات السياحة في العام الماضي

وتابع: «وصلنا في عام 2023 إلى ما يزيد عن 14,9 مليون سائح، وهو رقم غير مسبوق وأعلى حتى من الرقم المحقق في عام 2010، فيما بلغت إيرادات السياحة للعام الماضي 14,4 مليار دولار».

واستطرد: «هناك خطط واستراتيجيات وضعتها الدولة ونفذتها على أرض الواقع، وكان لها أكثر من شق تسويقي على أعلى مستوى عبر كبرى المعارض والبورصات الدولية، بشكل ودعاية جديدة ومنتج جديد أيضا، بجانب التسويق عبر السوشيال ميديا والحملات الإعلامية وإشادات من مواقع عالمية، ما حسن من الصورة الذهنية عن السياحة في مصر».