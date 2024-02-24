أسباب الإصابة بسرطان البنكرياس.. مات به نجم منتخب مصر السابق

خيم الحزن على الوسط الرياضي ومحبي نادي غزل المحلة بعد إعلان وفاة لاعب الفريق السابق أشرف كابونجا، ونعاه النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إصابة أشرف كابونجا بمرض سرطان البنكرياس

في عام 2021، أصيب لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق أشرف كابونجا بمرض السرطان، وتم تشخيصه بأنه سرطان البنكرياس، وظل يعاني منه وتدهورت حالته الصحية في أيامه الأخيرة، ودخل على أثرها في غيبوبة بشكل كلي حتى فارق الحياة.

مرض سرطان البنكرياس يعد من أخطر أنواع السرطان التي يصاب بها الأشخاص لأن دور البنكرياس مهم للغاية في جسم الإنسان، إذ يعمل على فرز الإنزيمات التي تساعد على عملية الهضم، فضلًا عن الهرمونات التي تساهم في التحكم في نسبة مستوى السكر في الدم.

أسباب الإصابة بمرض سرطان البنكرياس

ووفق مؤسسة أبحاث السرطان الأمريكية فإنه من الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس إلا في مراحل متأخرة من المرض، وتعود الإصابة بهذا المرض اللعين إلى العديد من الأسباب أهمها الإصابة عن طريق الوراثة.

تناول الكحول بشكل مفرط يؤدي إلى إصابة البنكرياس بالتهابات شديدة ومن ثم تتحول إلى سرطان، وكذلك التدخين بشكل مستمر ولفترة زمنية طويلة يعد أحد أهم أسباب الإصابة بسرطان البنكرياس، حسبما أوضحه الدكتور خالد توفيق، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، خلال حديثه لـ«الوطن».

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان الثدي والبنكرياس، على الرغم من ذلك إلا أن السبب الرئيسي في الإصابة بمرض سرطان البنكرياس هو العامل الوراثي.

أعراض الإصابة بالمرض

يجب الانتباه إلى أعراض الإصابة بمرض سرطان البنكرياس، وهي فقدان الوزن بشكل كبير، صعوبة عملية الهضم، ومشاكل في الجلد، خاصة الشعور بحكة شديدة في الجلد، لذلك عند الشعور بهذه الأعراض لابد من استشارة الطبيب بشكل فوري.