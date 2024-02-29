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دراما المتحدة

«التعليم»: آخر موعد للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اليوم

كتب:

أميرة فكري
11:52 ص | الخميس 29 فبراير 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ اليوم آخر موعد للتقدم إلى لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» لتجديد 30% من نسبة الأعضاء بلجان النظام والمراقبة.

عقد الاختبارات للمرشحين للجان النظام والمراقبة ..الأحد 

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنّه سيتم عقد اختبارات ومقابلات شخصية للمتقدمين بلجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 2024، يوم 3 مارس ولمدة يومين على أن يتم إعلان النتيجة يوم 7 مارس 2024.

وحددت وزارة التعليم، الأعضاء الذين يتم استبعادهم هذا العام من لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 2024، كما يلي.

- العاملون في اللجنة من الأقدم إلى الأحدث.

- الأعضاء الأقل كفاءة في العمل وأقل تعاونا مع الزملاء ورؤساء العمل بناء على التقييم.

- الأعضاء غير الملتزمين بنظم وضوابط العمل في اللجنة والمتسببين في بعض المشاكل أثناء سير العمل.

- الأعضاء الذين ارتكبوا أخطاء أثناء العمل في اللجنة خلال العام الماضي.

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