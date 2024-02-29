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دراما المتحدة

«التعليم» تعلن تفعيل سداد رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات «أون لاين»

كتب:

أميرة فكري
11:00 ص | الخميس 29 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء تفعيل خدمة سداد رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024، بالبريد المصري وفوري بكود رقم 66610؛ للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي»، والمقرر أن يبدأ أول يونيو المقبل وفقًا للخريطة الزمنية للعام الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وطالبت المدارس الفنية طلاب الدبلومات الفنية بسداد رسوم الامتحانات، وتسليم الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات وهي:- 

- شهادة ميلاد حديثة 2024 الأصل و3 صور منها.

- 7 صور شخصية خلفيه بيضاء بالزي المدرسي مكتوب عليه بالكمبيوتر اسم الطالب رباعيًا.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية وصورتين منه، وإيصال سداد رسوم الامتحانات وصورتين منه.

- طابع دعم مشروعات التعليمية.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- ملف بلاستيكي بكبسولة، وحافظة شفّافة واستمارة إلكترونيا تُطبع بعد تسجيلها على موقع وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الدبلومات الفنية 

وحددت وزارة التربية والتعليم، رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024،  يقوم الطالب بسداد 193 جنيه حال ما إذا كان متقدم للامتحانات في المرات الثلاث الأولى مقابل رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية و20 جنيها مقابل استخدام المستلزمات والعدد للمتقدمين من الخارج و15 جنيها رسوما إضافية.

وقالت الوزارة، إنّه بالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة يسددوا 248 جنيها رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيهًا مقابل خامات الامتحانات العملية، إضافة إلى 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج، و15 جنيها رسما إضافيا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيهًا رسوم خامات ومستلزمات الامتحان، و15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية، إضافة إلى 15 جنيها رسما إضافيا.

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بقلم أميرة فكري