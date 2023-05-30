مؤسس مجموعة شكاوى عبر «فيسبوك»: ترد إلينا ألف شكوى يوميا بسبب التسوق الإلكتروني

قال ماجد مسلم مؤسس إحدى مجموعات الشكاوى على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه أسس المجموعة في عام 2016، ووصل عدد المتابعين فيها إلى مليون شخص.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»: «نمثل شريحة من كل أطياف مصر والأعمار والأنواع، المشكلات التي ترد إلينا مقسمة إلى قسمين، خدمات وسلع، والخدمات تمثل 70% من المشكلات مثل الاتصالات والنقل الذكي».

وتابع مؤسس إحدى مجموعات الشكاوى على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ترد إلينا نحو 1000 شكوى في اليوم، مع العلم أننا 10 مدراء في المجموعة، و90% من المشكلات التي يتم تداولها على الصحة تُحل، وأغلب المشكلات من الشراء أون لاين، حتى الشركات الكبرى هناك مشكلات بسببها، وأصبحنا لا نقبل الشكاوى بخصوص شراء سلع من صفحات مجهولة، لأنه لا توجد ضوابط تحكم هذا الأمر».

وقال علاء مصطفى عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ: «قطاع التجارة الإلكترونية أبرز القطاعات التي استفادت من الجائحة، وهو ما يظهر بقوة في الأرقام الخاصة بها، حيث إن حجم التجارة الإلكترونية في الفترة الأخيرة تجاوز 6 مليارات دولار مقارنة بـ3.6 مليارات دولار قبل الجائحة، بسبب سهولتها والتنوع الكبير على مستوى المنتجات».

بنية تشريعية ممتازة

وأضاف: «بالنسبة لقطاع التجارة الإلكترونية، فإن هناك بنية تشريعية ممتازة جدا، حيث تصنف مصر الأولى على مستوى العالم، فيما يخص البنية التشريعية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وكل ما هو موجود في مصر يمكننا التعامل معه».