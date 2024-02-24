محافظ بني سويف: تحرير 120 محضرا تموينيا خلال حملة على الأسواق خلال أسبوع

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومُواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومُحاولات احتكار السلع الأساسية، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز

وأشار محافظ بني سويف في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الحملات شملت المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

تحرير 120 محضرا تموينيا متنوعا خلال أسبوع في بني سويف

وأكد محافظ بني سويف، أن نتائج الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في المحافظة، أسفرت عن تحرير 120 محضرًا تموينيًا، على مدار الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تموين بني سويف يفاجئ المحلات التجارية والمخابز

وتفقدت عدة حملات تموينية المخابز والمحلات التجارية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، من أجل ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومُحاولات احتكار السلع الأساسية، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تضمنت الحملات التحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وسلع مدعومة.