سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-2-2024 في البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الخميس 29-2-2024 بالبنوك العاملة في السوق المصرية، وترصد «الوطن» سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات معلنة عبر منصات البنوك الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 8.25 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.2 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة

جاء سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 8.19 جنيه للبيع، و8.25 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.