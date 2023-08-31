رئيس اتحاد الخماسي الحديث: أحرزنا 4 ذهبيات وبرونزية في بطولة العالم بإنجلترا

كشف المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، تفاصيل تصدر مصر الترتيب النهائي لبطولة العالم للخماسي الحديث للكبار، مؤكدًا أنّ هذه البطولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

إنجلترا تستضيف البطولة

وأضاف العريان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ هذه البطولة أقيمت في إنجلترا، وجرى تنظيم 7 مسابقات، وهي تتابع الرجال وتتابع السيدات وتتابع الزوجي المختلط، ثم فردي الرجال، وفردي السيدات، وفرق الرجال وفرق السيدات.

إنجازات مصرية بنكهة عالمية في الخماسي الحديث

وتابع رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث: «مصر أحرزت الميدالية الذهبية في تتابع السيدات من خلال أميرة قنديل وملك إسماعيل، وفي زوجي الرجال تتابع حصلنا على الميدالية الذهبية من خلال أحمد أشرف ومعتز وائل، وفي فردي الرجال حصلنا على الميدالية البرونزية عبر مهند شعبان، وأحرزنا المركز الأول في الفرق أما إنجلترا فقد أحرزت المركز الثاني، ولم نكن محظوظين في سيدات الفرق وحصلن على المركز على السادس، وفي زوجي المختلط فقد حصلنا على المركز الأول عبر مهند شعبان وسلمى أيمن عبدالمقصود».

وشدد على أن مصر لديها تصفيات داخلية قوية للغاية من أجل الوقوف على اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الوطني في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن الفروسية كانت أكثر المنافسات صعوبة لكل الدول، لأن مستوى الخيول لم يكن الأفضل، كما سيتم حذف هذه اللعبة من الخماسي الحديث بعد أولمبياد 2024 وسيتم استبدالها في لعبة الموانع، وهي عبارة عن سباق النينجا وورير أي سباق 70 مترا يحتاج إلى قوة بدنية كبيرة، كما أنه سباق سرعة به موانع طبيعية كثيرة.