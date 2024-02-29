«شعبة النقل الدولي»: مصر قادرة على توطين صناعة بناء وإصلاح السفن

أشاد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، بتوجه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السفن، وتطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما في ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.

مصر تستطيع توطين صناعة بناء وإصلاح السفن

أوضح السمدوني في بيان، أن مصر تستطيع أن تكون من الدول المتقدمة عالميا في مجال بناء وإصلاح السفن، خاصة أننا نمتلك أسطولا كبيرا من السفن العملاقة التابع لوزارة النقل المصرية ولشركاتها المختلفة.

وقال إن الرئيس السيسي، وجه بتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتميزة في هذا المجال ومنها شركة «ديسون الكورية الجنوبية» والشركات العالمية الأخرى حيث يجري حاليا إنشاء مصنع لتصنيع المراكب، وجار إنشاء مصنع لألواح الصلب لخدمة صناعة السفن والمراكب، بدلا من استيرادها من الخارج.

تطوير ترسانة السويس البحرية

أشار إلى أنه يجري التنسيق مع هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة السويس البحرية بالشراكة مع هيئة مواني البحر الأحمر وشركات القطاع الخاص لبناء السفن الكبيرة بمختلف أنواعها مثل سفن الرورو، وسفن البضائع العامة، وسفن الصب الجاف النظيف.