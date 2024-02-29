باحث سياسي: انتصارات كبيرة للجيش السوداني على ميليشيات الدعم السريع

قال مصعب محمود الكاتب والباحث السياسي السوداني إنَّ الاستقبال الكبير للفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي تأكّيدًا للعلاقة الطيبة التي تجمع بين الشعب الواحد في البلدين بشمال الوادي وجنوبه.

وأضاف الباحث السوداني خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية أن مصر منذ اللحظات الأول لتفجر الصراع في السودان وحرب تمرد ميليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات المسلحة السودانية تعاملت بجدية مع هذا الأمر من خلال الدعوة لوقف القتال وفتح الحدود لاستقبال السودانيين الذين وصلوا من الولايات التي تأثرت بالحرب إلى القاهرة.

وأشار إلى أنَّه بعد قرابة العام الحرب لا تزال متواصلة في العاصمة الخرطوم وفي بعض الولايات، ولكن الناظر إلى أمر الحرب يجد أن هنالك اختلافا كبيرا للغاية بين ما كان يحدث في إبريل وما يحدث اليوم.

وأوضح أنَّه يوجد انحسار كبير جدا في العمليات العسكرية، وتحرز القوات المسلحة السودانية تقدما ملحوظا ولا سيما في الخرطوم والولايات الأخرى، وميليشيات الدعم السريع تعاني من التسرب من قواتها، وفرار بعضهم لمناطق أخرى، واستسلام البعض الآخر.