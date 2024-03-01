رمضان 2024.. قناة dmc تجمع نجمات تونس على شاشتها

أعلنت قناة dmc عن انضمام نجمات من تونس على شاشتها، حيث تشارك الفنانة فريال يوسف في بطولة مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، والمقرر المنافسة به في موسم رمضان 2024.

فريال يوسف ودورها في مسلسل بابا جه

وتجسد الفنانة فريال يوسف خلال أحداث مسلسل «بابا جه»، دور أم لطفل خلال أحداث المسلسل، وتعود بهذا الدور بعد غياب سنوات عن المشاركة في رمضان.

عائشة بن أحمد تشارك في «بدون سابق إنذار»

بينما تشارك الفنانة عائشة بن أحمد في مسلسل بدون سابق إنذار، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول زوجين يواجهان مشكلة كبيرة تقلب حياتهما رأسًا على عقب، بعد اكتشاف مرض ابنهم بالصدفة وملاحظة الأم والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد لبقع غريبة وتبين الفحوصات إصابته بمرض السرطان وتبدأ رحلتهم في العلاج.

أبطال مسلسل بابا جه

المسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، أحمد علي ماهر، وآخرين؛ ومن تأليف ألمي كفارنة، وإخراج هاني خليفة.