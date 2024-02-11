رمضان 2024.. فريال يوسف أم لطفل ضمن أحداث بابا جه

تواصل النجمة التونسية فريال يوسف تصوير دورها في مسلسل باب جه للمخرج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وقال مصدر لـ «الوطن»، إن فريال يوسف تجسد دور أم تُدعى نهى، ولديها طفل عمره 8 أعوام، وتلتقي بـ أكرم حسني عبر الأحداث، مضيفاً أن العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي.

طبيعة أحداث مسلسل بابا جه

وتدور أحداث مسلسل بابا جه، حول رجل أربعيني يجسد دوره أكرم حسني، حيث يعمل مديرا تنفيذيا داخل أحد الفنادق العالمية، ولكنه يفاجأ بقرار الاستغناء عنه أثناء فترة كورونا، فيحاول البحث عن حلول بعدما وجد نفسه مقيما في المنزل.

قائمة أبطال مسلسل بابا جه

ويشارك في بطولة مسلسل بابا جه؛ نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني ومحمود البزاوي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل.