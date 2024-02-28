رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

هل يطرح صندوق التنمية الحضرية وحدات سكنية بالإيجار؟

كتب:

عمر الديب
10:55 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
خالد صديق - رئيس صندوق التنمية الحضرية

خالد صديق - رئيس صندوق التنمية الحضرية

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يستكمل المرحلة الثانية من مشروعاته السكنية؛ لأن الأولى لاقت إقبالًا كثيفًا من المواطنين؛ لأنها تناسب رغباتهم، بالإضافة إلى تشطيبات الوحدات المكتملة، مضيفًا أن الصندوق في حالة عمل دائم لتلبية طلبات وحجوزات المواطنين.

شقق سكنية من صندوق التنمية الحضرية

وأكد «صديق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ، أن صندوق التنمية الحضرية لا يطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، موضحًا أن الوحدات للبيع فقط، ونظام التسليم يكون فوريا؛ لأن المشروعات شبه مكتملة، ويستطيع المواطن معاينة الوحدة ميدانيًا قبل حجزها، عن طريق الذهاب لمقر المشروع، وتتولى الشركة المسوقة للمشروعات الإجابة على تساؤلات المواطنين.

الطرح المقبل من الوحدات السكنية

وأشار إلى طرح قادم للمرحلة الثانية من مشروعات الصندوق، خلال الفترة المقبلة، ناصحًا المواطنين راغبي الحجز بالاتصال بالخط الساخن للصندوق وهو 15444، أو التوجه لمقر الصندوق، أو لمقرات مشروعات الوحدات السكنية، للتسجيل ضمن قائمة الانتظار، لافتًا إلى أنه لدى الصندوق قوائم انتظار كبيرة، ما يدل على رغبة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية منه.

اقرأ المزيد:

وظائف جديدة في صندوق التنمية الحضرية.. التقديم مستمر حتى 29 فبراير

رئيس صندوق التنمية الحضرية: نطرح الوحدات السكنية بأقل من سعر السوق

لراغبي حجز وحدة سكنية من صندوق التنمية الحضرية.. اتصل على هذا الرقم

احجز شقتك بخطوات سهلة.. طرح وحدات سكنية جديدة بأسعار مخفضة بمشروع «الخيالة»

مع اقتراب الطرح الثاني.. خطوات حجز وحدات سكنية في مشروع «الخيالة»

تفاصيل طرح وحدات تجارية وإدارية بالمزاد العلني في مشروع أرض الخيالة
بقلم عمر الديب