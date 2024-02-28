هل يطرح صندوق التنمية الحضرية وحدات سكنية بالإيجار؟

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يستكمل المرحلة الثانية من مشروعاته السكنية؛ لأن الأولى لاقت إقبالًا كثيفًا من المواطنين؛ لأنها تناسب رغباتهم، بالإضافة إلى تشطيبات الوحدات المكتملة، مضيفًا أن الصندوق في حالة عمل دائم لتلبية طلبات وحجوزات المواطنين.

شقق سكنية من صندوق التنمية الحضرية

وأكد «صديق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ، أن صندوق التنمية الحضرية لا يطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، موضحًا أن الوحدات للبيع فقط، ونظام التسليم يكون فوريا؛ لأن المشروعات شبه مكتملة، ويستطيع المواطن معاينة الوحدة ميدانيًا قبل حجزها، عن طريق الذهاب لمقر المشروع، وتتولى الشركة المسوقة للمشروعات الإجابة على تساؤلات المواطنين.

الطرح المقبل من الوحدات السكنية

وأشار إلى طرح قادم للمرحلة الثانية من مشروعات الصندوق، خلال الفترة المقبلة، ناصحًا المواطنين راغبي الحجز بالاتصال بالخط الساخن للصندوق وهو 15444، أو التوجه لمقر الصندوق، أو لمقرات مشروعات الوحدات السكنية، للتسجيل ضمن قائمة الانتظار، لافتًا إلى أنه لدى الصندوق قوائم انتظار كبيرة، ما يدل على رغبة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية منه.