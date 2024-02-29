من هو أحمد عنان بطل مسلسل محارب؟.. بدأ التمثيل منذ 20 عاما وشقيقته فنانة صاعدة

أدوار مختلفة برع في تقديمها الفنان الشاب أحمد عنان، منذ طفولته، وعاد مرة أخرى ليلفت الأنظار إليه من خلال البرومو التشويقي لمسلسل محارب، إذ يشارك في بطولته ضمن كوكبة من النجوم، تنافس في سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب، في قالب اجتماعي ممزوج بالإثارة والأكشن، وكشف أحمد عنان تفاصيل دوره عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «رامي العزازي محارب.. على خير إن شاء الله»، إذ يشارك مع نخبة من أهم نجوم التمثيل، مثل نيرمين الفقي، أحمد زاهر، سلوى عثمان، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

من هو أحمد عنان؟

بالتزامن مع ظهور أحمد عنان خلال برومو مسلسل محارب، نقدم معلومات عنه بحسب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به:

- وُلد في 16 أغسطس عام 2000، أي يبلغ من العمر 24 عامًا.

- شقيق الفنانة الشابة رضوى خالد، وقرر أن يسير على خطاها.

- مثل للمرة الأولى في عمر 4 سنوات.

- أول ظهور له كان من خلال فيلم «واحد من الناس» و«عن العشق والهوى»، في عمر 6 سنوات.

- قرر الدخول إلى عالم الدراما، من خلال مشاركته في عدة مسلسلات تليفزيونية مثل «يوميات ونيس وأحفاده» و«ذات».

- حقق أحمد عنان نجاحا ملحوظا في التمثيل، من خلال مشاركته في عدة أدوار، أهمها «الكتيبة 101».