وزير التعليم يستعرض تطوير قدرات المعلمين والارتقاء بمهاراتهم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تطوير قدرات المعلمين، وضمان جودة منظومة التنمية المهنية للمعلمين وتطويرها من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، لتمكين أعضاء هيئة التعليم المصري والارتقاء بمستوى أداءهم المهني، بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة في ضوء نتائج البحوث الحديثة، من خلال كوادر مؤهلة وشراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تميز مخرجات العملية التعليمية.

وأضاف الوزير خلال لقاءه بـ بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على الارتقاء بمستويات الأداء التدريسي للمعلمين وأولت أهمية خاصة لهم بتوفير فرص التنمية المهنية المتميزة لهم لبناء الشخصية القيادية المتمكنة إداريًا، والقادرة على مواجهة تحديات العصر، وهو ما ترجمته الرؤية الجديدة للنظام التعليمي في مصر من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.

إطلاق وثيقة معايير المعلم من أجل الغد

وأوضح حجازي أنّ الوزارة بصدد إطلاق وثيقة معايير المعلم من أجل الغد، وتشمل المعلمين والموجهين والإدارات، والتي تؤكد امتلاك المعلم مهارات جديدة تؤهله من شرح المادة العلمية، والتواصل مع الطلاب، لكي تثمر العملية التعليمية عن نواتج تعلم قادرة على مواجهة كل الصعوبات.

وأكد االوزير أنّ الدولة المصرية لديها آلية لانتقاء المعلمين الجدد تعتمد على اختيار الأكفأ، لأن المعلمين هم الذين سيحدثون الحراك والتغيير والتطوير.

المبادرة الرئاسية 1000 معلم

كما تطرق الوزير إلى المبادرة الرئاسية لتعيين «1000 مدير مدرسة» والتي تستهدف اختيار مديري المدارس من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث جرى تدريب الدفعة الأولى من المبادرة في منحة لمدة 6 أشهر، وتم منح من اجتاز منهم البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي بالتعاون مع الجامعات، وتسلموا بالفعل أعمالهم لإدارة عدد من المدارس على مستوى الجمهورية.

وأكد سعي الوزارة لأن يكون خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، وإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر، كما وجّهت الوزارة بتعظيم الاستفادة منهم والعمل على متابعتهم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

ومن جانبها، أشادت بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، بجهود وزارة التربية والتعليم المصرية في الارتقاء بأداء المنظومة التعليمية بمصر، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا الإطار.

حضر اللقاء من الجانب المصري، المستشار أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري لدى المملكة العربية السعودية، وحضر من الجانب القطري، علي عبدالرزاق المعرفي القائم بمهام الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومها المنصوري مدير المكتب الفني.