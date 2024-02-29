نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد معامل ومراكز التميز البحثية بكلية الصيدلة

تفقد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث كلية الصيدلة لمتابعة معامل ومراكز التميز البحثية التي كانت من إحدى مخرجات المشروعات البحثية والممولة من الجهات المانحة مثل وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

عرض تقديمي عن المعامل البحثية

وتضمنت الزيارة عرضا عن المعامل البحثية في الكلية ومركز الخدمات الصيدلية، كما تفقد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث معمل الكيمياء والتحاليل الدقيقة ومعمل البيولوجيا الجزيئية في مركز الخدمات الصيدلية ومعمل زراعة الأنسجة النباتية لقسم العقاقير ومعمل لأبحاث الميكروبيولوجي، للتعرف على الإمكانيات البحثية المتاحة ومدى توفر الأجهزة العلمية وخاصة الحديثة منها ومدى الدعم المقدم إلى طلاب الدراسات العليا، مؤكداً اهتمام الجامعة بالمراكز البحثية التي تخدم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمجتمع الخارجي.

تطوير البحث العلمي والابتكار

وأشاد الدكتور إيهاب الببلاوي، بفريق العمل وعلى جهود إنشاء هذه المعامل ومراكز التميز البحثية بكلية الصيدلة، مشيراً إلى أن الزيارة لها أهمية كبيرة تعكس مدى التزام جامعة الزقازيق بتعزيز وتطوير البحث العلمي والابتكار، وتعكس التزامها بدعم المشروعات البحثية المبتكرة، كما ثمن الجهود المبذولة من قبل الجهات المانحة في دعم هذه المرافق البحثية المهمة.

كما أكد أن هذه الزيارة تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الكلية وخدمة المجتمع الأكاديمي والمجتمع الخارجي التي تساهم في تحقيق رؤية الجامعة وتعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال البحث العلمي والتطوير.