بطريرك الكاثوليك يفتتح المؤتمر الـ6 للمكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية بمصر

افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم، المؤتمر السادس للمكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية بمصر.

يقام المؤتمر بيت الآباء الفرنسيسكان، بالمقطم، تحت شعار «قلوب متقدة وأقدام تسير»، انطلاقًا من رسالة قداسة البابا فرنسيس، في اليوم العالمي للإرساليات، وذلك في الفترة من التاسع والعشرين من فبراير الجاري، وحتى الثاني من مارس المقبل.

يشارك في المؤتمر الأب أندراوس فهمي، مسؤول المكتب، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ومندوبو المكتب، من مختلف الإيبارشيات، بالإضافة إلى جمع من الشباب الكاثوليكي.

بدأ المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، أعقبها تقديم المؤتمر من قبل الأب ميخائيل صبحي، مندوب المكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية، عن إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

كلمة بطريرك الأقباط الكاثوليك

وألقى بطريرك الأقباط الكاثوليك كلمة تشجيعية للحاضرين حول «الرسالة»، انطلاقًا من شعار المؤتمر «قلوب متقدة وأقدام تسير»، ورسالة قداسة البابا فرنسيس، في اليوم العالمي للإرساليات، مؤكدًا أن الإرسال يعني المسؤولية، لأن عليه أن يكون مثالًا صالحًا للآخرين.

تلا ذلك، بدء المحاضرة الأولى، التي ألقاها الأب روماني فوزي، مدرس الكتاب المقدس، مسؤول القسم التمهيدي، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، بعنوان «كلمة الله غذاء الرسالة»، كما تضمن اليوم الأول أيضًا شهادة حياة حول «الرسالة»، قدمتها الأخت كلارا الفرنسيسكانية.

المؤتمر يحتوي على ورش عمل

كذلك، يتضمن المؤتمر أيضًا عددًا من المحاضرات التكوينية، وورش العمل المختلفة، والفقرات التنشيطية الإرسالية، والأوقات الروحية، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى.