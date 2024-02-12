بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية قلب يسوع في القوصية

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

شارك في الصلاة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث عبر مطران الإيبارشية، عن سعادته، بزيارة غبطة البطريرك الأبوية للمرة الأولى.

وأكد الأنبا مرقس أنَّ زيارة الأب البطريرك إلى إيبارشية القوصية، تحمل العديد من الرسائل الروحية، يأتي في مقدمتها: السلام، الذي يتطلع إليه الجميع، سلام الرب، الذي يفوق كل عقل، مضيفًا أن الفرح رسالة روحية غالبة، حيث فرحة أبناء الكنيسة، بافتقاد الراعي، والأب.

وقدم الأنبا مرقس، هدية تذكارية، إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك، بمناسبة زيارته الأبوية، واحتفالًا بتذكار سيامته الكهنوتية، كما تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا باقة من الترانيم الروحية، قدمها كورال الماء الحي، التابع للكاتدرائية.