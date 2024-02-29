كيلو البلح بـ20 جنيها.. ياميش رمضان يغزو الأسواق في المنوفية

شهدت منافذ البيع ومحلات العطارة بمحافظة المنوفية، توافر ياميش رمضان بأسعار جيدة وسط وجود عروض على المنتجات طول الوقت، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال الأيام المقبلة.

انخفاض أسعار ياميش رمضان

وقال محمد عبدالحفيظ عضو الغرفة التجارية بالمنوفية لـ«الوطن»، إنّ أسعار ياميش رمضان تشهد انخفاضًا خلال الآونة الأخيرة في جميع منافذ البيع ومحلات العطارة داخل المدن والقرى، مؤكدًا الإقبال الكبير من المواطنين لشراء مستلزمات رمضان، وسط رقابة شديدة ومستمرة من مديرية التموين لمتابعة الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية.

وقال محمود زكريا أحد البائعين بمحل عطارة، إن هناك وفرة في جميع أنواع ياميش رمضان والاحتياجات المنزلية المختلفة بأقل الأسعار، إضافة إلى وجود عروض على المنتجات بصفة مستمرة لجذب الزبائن إلى الشراء، وسط إقبال وزحام على المحلات لشراء النواقص قبل حلول شهر رمضان المبارك.

أسعار ياميش رمضان

البلح يتراوح سعره بين 20 و40 جنيهًا.

علبة البلح يتراوح سعرها بين 40 و70جنيهًا.

قمر الدين اللفة بـ25 جنيهًا.

كيلو الخروب قرن بـ170 جنيهًا.

كيلو خروب مجروش بـ120 جنيهًا.

كيلو دوم مجروش بـ96 جنيهًا.

كيلو جوز هند خشن بـ200 جنيه.

كيلو جوز هند ناعم بـ150 جنيهًا.

الزبيب يبدأ سعره من 180 جنيهًا.

كيلو سوداني مكسرات بـ130 جنيهًا.

كيلو كركديه بـ220 جنيهًا.

كيلو عرقسوس بـ100 جنيه.

المشمشية يبدأ سعرها من 300 جنيه.

القراصيا يبدأ سعرها من 250 جنيهًا.

الطين المجفف يبدأ سعره من 270 جنيهًا.