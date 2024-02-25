«الفاو» تدشن مشروعا دوليا لتحسين نظم الرقابة على الأغذية في مصر

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» اليوم بدعم من دول الاتحاد الأوروبي مشروع يهدف لتحسين نُظم الرقابة على الأغذية في مصر.

أوضحت «المنظمة» في بيان لها أنَّ المشروع يقوم على تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة، وهو جزء من مكون سلامة الأغذية، كما سوف يتم إجراء تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذية.

وتابعت المنظمة أنَّ المشروع ينفذ تدريباً في القاهرة يستمر حتى الأربعاء المقبل، ويتضمن عروضًا تقديمية ومناقشات ودراسات حالة لتدريب المختصين التابعين للسلطات المختصة على الجوانب الفنية للأداة وعلى مسؤوليات وأنشطة كل منهم في مجال المراحل اللاحقة للمشروع، وتشمل الأنشطة جمع البيانات عبر نظام مراقبة الأغذية بأكمله.

المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بـ6.4 مليون يورو

لفتت «الفاو» إلى أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بـ6.4 مليون يورو، ويقدم الدعم الفني للسلطات المختصة والمؤسسات الرائدة وهدفه تعزيز القدرات والحوكمة، وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسيين؛ هما صحة النبات وسلامة الأغذية.

تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذية

وأكدت أنَّه سوف يتم إجراء تقييما للنظام الوطني للرقابة على الأغذية، خلال عمل المشروع، كما سوف يقوم فريق من خبراء سلامة الأغذية من منظمة الأغذية والزراعة بوضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في البلاد.

وتابعت أنَّ المشروع يأتي في إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لإفريقيا الذي وضعه الاتحاد الإفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع شعبة المفوضية الغفريقية للاقتصاد الريفي والزراعة.