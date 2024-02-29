«اجتمعا في الحياة والموت».. فادي إبراهيم ووالدته بجنازة واحدة بعد رحيلهما

لم يكن الفنان فادي إبراهيم يتخيل يوما، أن يكون جثمانه برفقة جثمان والدته، في نفس اليوم، حيث شُيع منذ قليل جثمان الفنان الذي رحل عن عالمنا منذ يومين، بجانب جثمان والدته التي لحقت به في أقل من 48 ساعة .

جنازة واحدة جمعت الأم بابنها اليوم في بيروت

فمنذ العاشرة والنصف صباحًا، والعائلة تتلقى التعازي في كنيسة الإنجيلية العاصمة بيروت، حيث وصل جثمان كل من فادي ووالدته معًا، لـ يواريا الثرى إلى مثواهما الأخير في مدافن الإنجيلية برأس النبع بعد ظهر اليوم.

معلومات عن فادي إبراهيم

يذكر أن الفنان الراحل فادي إبراهيم، من مواليد 13 أبريل عام 1956 لأب لبناني وأم أسترالية، فهو الابن الوحيد مع 4 بنات، وكان متزوجًا ولديه ولدان وهما ستيفاني وعمر، وكانت بدايته أمام الكاميرا في فترة الثمانينيات من خلال مشاركته بمسسلسل «الفاتحون» عام 1984، وشارك بفرقة تسمى ناصر مخول الفولكلورية، ولكن اشتهر الفنان الراحل بعد مشاركته في مسلسل «العاصفة تهب مرتين» بشخصية نادر صباغ.