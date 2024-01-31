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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الكيلاني: «أهل مصر» برنامج ثقافي لدمج شباب وأطفال المناطق الحدودية

كتب:

شريف سليمان
03:14 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن الشباب لهم لغة خطاب تناسب عمرهم وطبيعة المجتمع الذي يتواجدون به؛ لذا البرامج الثقافية تختلف باختلاف الفئة التي تخاطبها.

وأضافت، يهدف برنامج أهل مصر من إنتاج وزارة الثقافة، لدمج الشباب وأطفال المناطق الحدودية، وهنا يحدث ترابط بين هذه الفئات والدولة، لذا المناطق الحدودية لديها برامج خاصة بها، كما أنه يتم تفعيل الكثير من الندوات والمحاضرات في تلك المناطق الحدودية.

وأكدت الكيلاني، خلال لقائها ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: نقوم بتنظيم رحلات لأبناء برنامج أهل مصر لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ويحدث تواصل بين الشباب من مختلف المحافظات لتعزيز الانتماء.

وتابعت وزيرة الثقافة: نجد هناك تواصل بين الشباب من مختلف المحافظات بسبب البرامج التواصلية والحوارية التي تقوم بها الوزارة.

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