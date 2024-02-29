شرط جديد للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة لأبناء المناطق المطورة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شرطا جديدا للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة لأبناء المناطق المطورة، والتي تحظى بكثير من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الصحة والثقافة وبنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الأهلية الشريكة بهدف إيصال الخدمة والدعم للمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، فضلاً عن تنظيم قوافل تنموية تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف، والعظام، والباطنة، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة.

الشرط الجديد للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة لأبناء المناطق المطورة

يتمثل الشرط الجديد للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة لأبناء المناطق المطورة، بحسب مصادر في الوزارة، في تقديم صورة من إيصال استلام الوحدة السكنية، موضحة أن التقديم فقط لأبناء المناطق المطورة المنقولين من مكان لآخر، خاصة بعد فتح باب التقديم الجديد بغض النظر عن عنوان المسكن، بناءً على القرار الوزاري بإعفاء المنتقلين للسكن بمناطق الجديدة من شرط التقديم بنطاق العنوان المدون بالبطاقة.

وأكدت المصادر، أن إجراءات الاشتراك بالبرنامج تتمثل في التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة مثل صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة، فأكثر وصور قسيمة الزواج أو الطلاق وصور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

المستندات المطلوبة

ضمن المستندات أيضا صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت وقيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعياً وكود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة وصورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، فضلاً عن صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الإنفصال وصورة اقرار الوصاية للأيتام وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.