رسميا انتهاء أزمة الزمالك ومحمود كهربا.. اعرف التفاصيل| عاجل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، انتهاء أزمة غرامة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي مع الزمالك، بشكل رسمي بعد سداد مبلغ الغرامة بأحد البنوك.

وعلق «شوبير»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالتالي: «رسميا انتهاء ازمة كهربا ونادي الزمالك تم سداد الغرامه بأحد البنوك بالجيزه مبروك كهربا ومبروك لنادي الزمالك».

وبذلك يتم إسدال الستار بشكل رسمي على واحدة من أشهر الأزمات الرياضية في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل العلاقات الطبيبة بين ناديي الأهلي والزمالك، والتي شهدت زيارة رئيس الأهلي ومجلس الإدارة نادي الزمالك منذ أيام، ومن المنظر أن يقوم مجلس الزمالك برد الزيارة، بحسب ما هو معلن من جانب القلعة البيضاء.