«الحوار الاقتصادي» يناقش تحسين حياة المواطن بجلسة متخصصة حول «الحماية الاجتماعية»

عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الأولى لليوم الرابع على التوالي، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية»، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الحماية الاجتماعية

ناقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها، والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، فضلا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع، والتعامل معها بشكل إيجابي مع التحديات والتداعيات والآثار السلبية لهذه الأزمات.