«التعليم» تعلن نتيجة المسابقة القومية لأوائل الطلاب بالمرحلة الثانوية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة المسابقة القومية لأوائل الطلاب على مستوى مدارس الجمهورية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024، والتي نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لشئون المديريات، والإدارة المركزية للتعليم العام.

اكتشاف المواهب

وتأتي هذه المسابقة حرصًا من الوزارة على إعداد جيل من الطلاب الباحثين والمتفوقين دراسيًا واكتشاف المواهب المتعددة، وصقل التحصيل الدراسي لديهم وإذكاء روح التنافس بينهم بما يسهم في مواكبة العصر ومواجهة تحديات المستقبل.

حضر فعاليات التصفيات النهائية وإعلان نتيجة المسابقة، الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الثانوي.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي عن سعادته واعتزازه بالطلاب الفائزين الذين أثبتوا أنفسهم كأوائل الطلبة، موجها الشكر لجميع المعلمين والمعلمات الذين كانوا مصدر إلهام للطلاب وساهموا في التوجيه والدعم لهم، مشيرًا إلى أن التفوق ليس مجرد الوصول للقمة بل هو رحلة مستمرة للنمو والتطور.

وجاءت كلمة الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تشجيعًا للفائزين على مواصلة العمل الجاد والاجتهاد في الدراسة، مؤكدة أن تكون تلك المسابقة بداية لمسيرة تعليمية مشرقة، ووجهت التحية والشكر إلى كل أولياء أمور الطلاب، والمعلمين لدعم وتشجيع الطلاب حتى وصولهم إلى تلك المرحلة.

ومن جانبه، قدّم خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التهنئة والتحية للجميع، مؤكدًا أنه لا يوجد خاسر في المسابقة، وأن الجميع فاز على المستوى الإنساني بقيم وسلوك طيب في التعامل مع الآخرين، والذي يعد من أهم أهداف المسابقة.

كما وجه أحمد موسى، الرائد العام لطلاب مدارس الجمهورية الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدعمه ورعايته المستمرة لهذه المسابقة والطلاب بصفة دائمة.

إعلان نتيجة المسابقة

وجرى إعلان نتيجة المسابقة، إذ فاز بالمركز الأول فريق مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبالمركز الثاني فاز فريق مديرية التربية والتعليم ببني سويف، وفاز بالمركز الثالث فريق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وفاز بالمركز الرابع فريق مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وفاز بالمركز الخامس فريق مديرية التربية والتعليم بقنا .

يذكر أنه جرى تنفيذ المسابقة على مستوى كل إدارة تعليمية بين مدارس الإدارة، وجرى تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى الإدارة لتمثيل الإدارة على مستوى المديرية، ثم جرى تنفيذ المسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية بين فرق الإدارات التابعة للمديرية، وتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى المديرية للتصفية على مستوى القطاع.

كما جرى تقسيم المديريات إلى خمس قطاعات، وتمت التصفية النهائية على مدار يومين وكان اليوم الأول للمواد الدراسية، « اللغة العربية – الرياضيات – الكيمياء – التاريخ – علم النفس والاجتماع – اتحادات طلابية »، واليوم الثاني « اللغة الإنجليزية – الفيزياء – الأحياء – الجيولوجيا وعلوم البيئة – الفلسفة والمنطق – الجغرافيا ».

وقد تم مراعاة بعض المعايير الأساسية عند اختيار الطلاب/الطالبات في المسابقة، منها: التفوق العلمي في المواد الدراسية والتميز في بعض القدرات الابتكارية والثقافة العامة والمشاركة في الأنشطة الطلابية، وأن تكون الأسئلة لما تم دراسته حتى 1 / 2 / 2024، طبقا لخطة توزيع المناهج.