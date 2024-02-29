خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس.. طرق الدفع

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إتاحة طريقة بسيطة وسهلة يُمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس، إذ يجري الدخول إلى رابط مٌحدد وعمل عدد من الخطوات وتظهر القيمة المراد دفعها.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي بالمحافظات

وأشارت «المصرية للاتصالات»، إلى أنه جرى تحديد رابط يمكن من خلاله معرفة فاتورة الخط الأرضي في المحافظات إذ يجري بالدخول إليه والاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي وعمل الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط المذكور في الأعلى

- إدخال رقم الحساب

- إدخال رقم التليفون

- الضغط علي الاستعلام

طرق دفع فاتورة الخط الأرضي بالمحافظات

وحددت «المصرية للاتصالات» طرق الدفع الخاصة بـ فاتورة الخط الأرضي في المحافظات من خلال الآتي:

- التوجه إلى أقرب فرع للشركة

- الدفع عن طريق فوري أو أمان أو مصاري وغيرها من شركات الدفع

باقات الإنترنت الأرضي

وأشارت الشركة المصرية للاتصالات أنه يوجد عدد من باقات الإنترنت الأرضي المتاحة للمواطنين وهي:

140 جيجا سوبر مجاناً

200 جيجا سوبر بـ50 جنيها.

250 جيجا سوبربـ 90 مجاناً.

400 جيجا سوبر بـ220 جنيها

600 جيجا سوبر بـ380 جنيها.