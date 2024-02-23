الطريقة الصحيحة لاستخدام غلاية المياه.. لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاتورة

تواصل الشركة القابضة لكهرباء مصر، حملتها لترشيد الاستهلاك من أجل تقليل الفاتورة، وبالتالي تقليل الأعباء المادية على المواطن من جراء الاستخدم غير الصحيح للأجهزة الكهربائية.

وحملة ترشيد الاستهلاك لا تقتصر على المواطن في منزله فمقرات العمل والشركات ينطق عليها نفس الأمر، وباستخدام الأجهزة الكهربائية بطريقة صحيحة يكون بإمكانها تقليل فاتورة الاستهلاك.

كيفية استخدام غلاية المياه بطريقة صحيحة

وتعد غلاية المياه الكهربائية «الكاتل kettle» من أهم الأجهزة الكهربائية التي يكثر استخدامها في مقرات العمل والشركات، لذا يفضل استخدامها وفقا لنصائح الشركة القابضة للكهرباء من أجل ترشيد الاستهلاك، وهي على النحو التالي:

1- يفضل استخدام الغلاية وقت الحاجة ووضع الكمية المطلوبة فقط بقدر الاحتياج.

2- الاحتفاظ بالمياه الساخنة في حافظة الماء الساخن.

3- تنظيف غلاية المياه من الترسبات الجيرية باستمرار.

4- عدم ترك الفيشة في الكهرباء لأها تزيد من فقد الطاقة.

5- التأكد من سلامة الغلاية وعدم وجود مشكلة أو عطل في أسطوانة العزل الحراري.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

ولترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام ينصح بفصل أي جهاز لا يستخدم من الكهرباء وخاصة شواحن الهواتف واستخدام لمبات الإنارة الموفرة.

وذلك لأن وجود فيش الأجهزة في مقابس الكهرباء تستمر في استهلاك الكهرباء، حتى في حال عدم تركيبها في الجهاز، وفصلها سيوفر مبالغ من فاتورة الكهرباء.

فوائد ترشيد استهلاك الكهرباء

وفي وقت سابق ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالمشاركة في مبادرة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، موضحا أن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، سيكون له العديد من الفوائد الإيجابية، ومنها ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، وإتاحته للتصدير إلى خارج البلاد، بما يدر عملة صعبة للدولة المصرية.